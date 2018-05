Casamento real: feminista, Meghan Markle não jura obediência a Harry nos votos

Mais uma quebra de protocolos no casamento real! Durante a cerimônia de união com o príncipe Harry, na manhã deste sábado, a noiva Meghan Markle não jurou obediência ao marido em seus votos.

Nos dizeres tradicionais, as mulheres que sobem ao altar costumam dizer “love, cherish and obey” (amar, cuidar e respeitar, em português). Mas, ao aceitar Harry como seu esposo, Meghan deixou de pronunciar a palavra obediência: limitou-se a “amar e cuidar”.

Pela postura feminista de Meghan Markle – que é, inclusive, representante da ONU Mulheres -, era esperado que a ex-atriz deixasse a tradição de lado e não prometesse “obedecer” o príncipe. Vale lembrar que a noiva seguiu os passos da sogra, Lady Di, que também não fez o juramento ao príncipe Charles. Em seu enlace com William, Kate Middleton também fugiu do protocolo.

O casamento

Harry e Meghan Markle trocaram alianças na manhã deste sábado em Windsor, na igreja de Saint George’s Chapel. Celebridades como a tenista Serena Williams, a estilista Victoria e o ex-jogador de futebol David Beckham, o ator e diretor Idris Elba e a apresentadora Oprah Winfrey estiveram presentes.

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da Igreja Anglicana, tomou os votos matrimoniais dos noivos, que passaram grande parte da cerimônia de mãos dadas.

Após o casamento, os agora duque e duquesa de Sussex deixaram a igreja e entraram em uma carruagem aberta para saudar as milhares de pessoas que acompanharam a cerimônia em telões. Depois da polêmica provocada pela ausência de seu pai Thomas Markle, Meghan percorreu praticamente sozinha o percurso até o altar. Ela deu o braço ao sogro, o príncipe Charles, apenas nos metros finais.

A noiva usou um vestido branco criado pela estilista britânica Clare Waight Keller, estilista da maison francesa Givenchy, com um véu, decote canoa e o cabelo com uma tiara, enquanto Harry usava o uniforme de gala militar. Saiba mais aqui.

O príncipe Harry chegou a pé à igreja, ao lado do irmão William, seu padrinho de casamento. Meghan seguiu para a igreja a bordo de um Rolls-Royce Phantom IV, ao lado de sua mãe Doria Ragland.

Depois do passeio de carruagem diante do público, teve início a parte privada do casamento, com um almoço oferecido por Elizabeth II no castelo de Windsor. À noite, acontece uma festa à noite na mansão Frogmore, presente do pai do noivo, o príncipe Charles.

Nas ruas de todo país foram organizadas festas e o dia acabará com a aguardada concessão que permite aos pubs funcionar até mais tarde que o habitual. O grande evento foi cercado por muitas medidas de segurança no país, que sofreu cinco atentados em 2017, com um balanço de 36 mortos e dezenas de feridos.

** Com informações da AFP